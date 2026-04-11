Taşacak Bu Deniz 25. bölüm fragmanı: Adil, Eleni'yi öğreniyor...

Cuma akşamlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz, yine tansiyonu yükseltti.

Dizinin 24. bölümünde Şerif'in intikam planları Esme ve Adil'in hayatını cehenneme çevirmeye devam ediyor.

Rusya'daki soğuk hava deposunu patlatan Şerif, Adil-Oruç işbirliği ile alt edildi.

Akabinde ise Koçari Köyü'nün içme suyuna tarım ilacı kattı ve herkesi zehirledi.

Öte yandan ise Eleni'nin Hicran'ın gerçek annesi olmadığını öğrenmesine ramak kaldı.

Son sahnede ise Şerif, Esme'yi kaçırmaya geldi. Orada noktalanan bölümün akabinde yeni bölümde neler olacak merak edildi.

YENİ FRAGMAN

Fragmanın en dikkat çekici anlarından biri ise Adil'in Esme'yi itiraf etmesi için köşeye çektiği kısım oldu.

Esme'nin sakladığı şey bu kadar ağırsa ve Şerif'in hapse girmesinden sonra söyleyeceksen benim bir tahminim var. Kızımı..." derken nefesler tutuldu.

İşte, Taşacak Bu Deniz 25. bölüm 1. fragmanı...