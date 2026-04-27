Gassal dizisinden 4. sezon bombası: Yeni oyuncu belli oldu

Türkiye’nin uluslararası dijital platformu tabii’nin kara komedi ile dramı ustalıkla harmanlayan özgün yapımı Gassal, üçüncü sezon finalinin dumanı üstündeyken hayranlarını sevindirecek haberi duyurdu.

Senaryosunu Sümeyye Karaarslan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Karaarslan ile Onur Tan’ın oturduğu dizinin dördüncü sezon onayı verildi.

İşte dizinin yeni sezonunun ilk konuk oyuncusu…

YENİ SEZONDA O İSİM OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son olarak yine tabii platformunda yayınlanan Temiz Para dizisiyle seyirciyle buluşan usta oyuncu Özlem Tokaslan, Gassal ekibine katıldı.

Usta oyuncu dizinin yeni sezonunda Gülşen karakterine hayat verecek. Senaryoda Baki’nin (Ahmet Kural) mahalledeki "meraklı komşusu" olarak yer alacak.