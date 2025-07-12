Gazeteci Adem Metan, Filistin için Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı

Filistin'de yaşanan zulüme farklı yollarla dikkat çekilmeye devam ediliyor.

Gazeteci Adem Metan, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkarak Filistin bayrağını dalgalandırdı.

Tırmanışı "bir vicdan yolculuğu" olarak tanımlayan Metan, "Bir halkın acısı bu kadar görünmez olamaz" sözleriyle dikkat çekti.

5 GÜNLÜK ZORLU YOLCULUK

Ekip halinde beş gün süren tırmanış boyunca, 5137 metredeki zirveye ulaşan Metan, bu yolculuğu Filistin halkının sesi olmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Zulme ve ölen masum çocukların sessizliğine karşı" bir duruş sergilediklerini vurguladı.

“İNSANLIK, MERHAMET ÜZERİNE KURULUDUR”

Gazeteci Metan, sosyal medya paylaşımında düşünür Nurettin Topçu’nun "İnsanlık, merhamet üzerine kuruludur" sözlerine atıf yaptı.

Metan, tırmanış boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek sözlerini, "Filistin için, insanlık için" diyerek sonlandırdı.

"BU YOLA MASUM ÇOCUKLARIN SESİ OLABİLMEK İÇİN ÇIKTIK"

Metan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şöyle: