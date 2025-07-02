Geniş Aile'nin Cevahir'i ekrana dönüyor: İşte yeni işi

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni yarışma programı “Kim Gitsin?” format ve sunucusuyla dikkat çekecek.

Ufuk Özkan’ın sunacağı yarışma çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

“Kim Gitsin?” yarışmasında beş yarışmacı, hem bilgi sorularında hem de stratejik karar anlarında ter dökecek.

HER CEVAP BİR KAZANÇ

Doğru cevaplar ortak kasaya para kazandırırken, her etabın galibi bir yarışmacıyı elemek zorunda kalacak.

Ancak dikkat çeken kural şu: Elenen yarışmacının kazandırdığı para da kasadan silinecek. Bu nedenle yarışmada sadece doğru bilmek değil, doğru kişilerle ilerlemek de büyük önem taşıyor.

Ailece izlenebilecek yapısıyla ekran başında keyifli anlar sunacak olan “Kim Gitsin?”, yakında TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.