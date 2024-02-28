Gönül Dağı 129. bölüm 2. fragman: İlk bölümlere geri dönüyor! İzleyiciler şokta… TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’ndan final tadında bir bölüm geliyor. İzleyicileri resmen geçmişe götürecek. Cumartesi günü adeta unutulmaz anlar yaşanacak. Bakın yeni bölümde neler olacak…

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ensonhaber.com

TRT 1'in vazgeçilmez Cumartesi akşamı dizisi Gönül Dağı, izleyicilere soluksuz bir hikaye sunmaya devam ediyor.

Anadolu'nun sıcacık atmosferinden ilham alan dizi, her bölümünde duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Senaryosu Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'e ait olan dizi, başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi usta isimlere yer veriyor.

Dizi son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi.

Eskilere geri dönüyor

Dizinin yeni bölüm fragmanında kasabada türkü yarışması düzenleniyor. Yarışmaya hem Asuman, hem de Selami katılacak.

Gönül Dağı’nın 9. bölümünde Asuman’ın aynı şekilde ses yarışmasına katılması, izleyicileri geçmişe götürecek.

İşte Gönül Dağı 129. bölüm 2. fragman...