Gönül Dağı bu akşam var mı, yayından kaldırıldı mı?

Gönül Dağı bu akşam var mı, yayından kaldırıldı mı?

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın izlemek için sabırsızlananlar, "Gönül Dağı bu akşam var mı, yayından kaldırıldı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, 3. sezonu ile TRT ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Her bölüm farklı ve kalbe dokunana hikayeleri ekrana getiren dizi, sevginin önemini ortaya koyuyor. Aile olmanın büyüklüğünü herkese gösteren Gönül Dağı, TRT'nin reyting rekorları kıran dizileri arasında da başı çekiyor.

Ekranda yayınlanan birçok diziden daha farklı olan Gönül Dağı, Cumartesi günlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Her Cumartesi ekrana gelen ve bambaşka heyecanlar yaşatan dizi, iki haftadır yayınlanmıyor. Bu durum ise seyircisinin moralini bozuyor.

Bu akşam yine ekran başına geçecek olanlar, "Gönül Dağı bu akşam var mı, yayından kaldırıldı mı?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yayından kaldırıldı mı? İşte yanıtı...

Gönül Dağı bu akşam var mı, yayından kaldırıldı mı?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle kısa bir ara verdi. Dizinin 18 Aralık tarihine kadar yeni bölümü yayınlanmayacak.

Fakat bugün saat 20:00'da Gönül Dağı Özel bölümü ekranlarda olacak.

3 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"

20:00 - Gönül Dağı Özel

22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"

00:00 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi