Gönül Dağı hayranlarını sevince boğan haber! O isim geri dönüyor...

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TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nda izleyenleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü oyuncu kısa bir aranın ardından yeniden Gönül Dağı'na dahil olmaya hazırlanıyor.
İzleyicileri sevindiren bu gelişmenin ardından Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölüm beklenmeye başladı.
Diziye geri dönüyor
Gönül Dağı dizisinde Erkan karakterini canlandıran Burak Can uzun bir aranın ardından yeniden diziye katılacak.
Dizinin hayranları tarafından büyük beğeni toplayan Burak Can'ın dönüş haberi sosyal medyada gündeme oturdu.
Erkan karakterinin Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinde dizinin hikayesine nasıl dahil edileceği merakla bekleniyor.