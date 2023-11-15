Gönül Dağı setinde büyük aşk! Taner gönlünü bakın hangi rol arkadaşına kaptırdı: Asuman, Selma... TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle ilgili ortaya bomba bir iddia artıldı. Berk Atan'ın rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor...

Dizide Taner karakterine hayat veren Berk Atan, gittikçe ünlenmeye ve tanınmaya başlandı.

Bu dizi sayesinde ününe ün katan Berk Atan, uzun bir süre sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile birlikteydi.

İkilinin aşkı nika masasına gitmeden biterken, Berk Atan'ın yalnızlığına son verdiği iddia edildi.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan ile kadroda yer alan güzel oyuncusu Sude Zülal Güler'in aşk yaşadığı öğrenildi.

Set dışında aşk dolu dakikalar

Haberler.com ve Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre; Berk Atan'ın bu sezon dizi ekibine "Yeşim" rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'le iş arkadaşlığının aşka dönüştüğü öğrenildi.

Beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya, fotoğraf paylaşmamaya özen gösteren genç oyuncu çiftin set dışında kalan zamanlarında Sivrihisar'daki kafelerde sık sık baş başa görülüyor. Çift haklarında çıkan aşk iddiasıyla ilgili de bir açıklama yapmadı.