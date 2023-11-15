Gönül Dğaı 114. bölüm 2. fragmanı: Taner yeniden baba olacak! Seyirci fena ters köşe oldu TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, son fragmanıyla seyirciyi şaşırtmayı bir kez daha başardı. Fragmana Taner ve Selma'nın sahnesi damga vurdu.

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ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.k

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, yeni sezonda da kadrosunu güçlendirdi.

Kadronun güçlenmesiyle birlikte konu değişmeye başlarken, son fragmana ise Taner ve Selma'nın sahneleri damga vurdu.

Ankara'ya yolculuğa çıkan amcaoğullarıyla giden Selma'ya Taner, yolda çok büyük bir sürpriz yaptı.

Evlilik teklifi etti

Yolda arabayı durduran ve Selma'ya evlilik teklifi eden Taner, seyirciyi ters köşe etti.

Taner'in sözleir karşısında duygulanan Selma ise evlilik teklifini kabul ederken, kasabalının bu duruma ne diyeceği de merak edildi.