Gönül Dağı'nda gelecek hafta: Rıfat ve eşi Mihriban yakınlaştı, aşkın ilk tohumları atıldı!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Rıfat'ın eşinin gösterdiği şefkat dikkati çekti. Rıfat'ın delirmediğini sadece yara aldığını söyleyen Mihriban, gönülleri fethetti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Rıfat, Meryem tarafından terk edildikten sonra delirdi ve dağlara çıktı.

Meryem'in onu terk etmesine dayanmayan Rıfat'ın delirdiğine ikna olan annesi ise başka bir köyden kız getirdi.

Gedelli'ye gelen Mihriban, Rıfat'la evlenmeyi kabul etti ve yayınlanan ön izlemede ikilinin duygu dolu sahneleri yer aldı.

Rıfat'ın saçlarını tarayan ve ona şefkat gösteren Mihriban'ın iyi bir eş olacağı görüldü. Rıfat'a deli olmadığını söyleyen Mihriban, sadece yaralı olduğunu belirtti.

Kendisinin tıpkı rıfat gibi yaralandığını söyleyen Mihriban'ın bundan sonra atacağı adımlar merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı'nda gelecek hafta...

Gönül Dağı'nda gelecek hafta İZLE