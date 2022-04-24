Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
589.606
0.45%
BTXN Coin
25.53
-5.12%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Gönül Dağı'nda gelecek hafta: Rıfat ve eşi Mihriban yakınlaştı, aşkın ilk tohumları atıldı!

    Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Rıfat'ın eşinin gösterdiği şefkat dikkati çekti. Rıfat'ın delirmediğini sadece yara aldığını söyleyen Mihriban, gönülleri fethetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı'nda gelecek hafta: Rıfat ve eşi Mihriban yakınlaştı, aşkın ilk tohumları atıldı!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Rıfat, Meryem tarafından terk edildikten sonra delirdi ve dağlara çıktı.

    Meryem'in onu terk etmesine dayanmayan Rıfat'ın delirdiğine ikna olan annesi ise başka bir köyden kız getirdi.

    Gedelli'ye gelen Mihriban, Rıfat'la evlenmeyi kabul etti ve yayınlanan ön izlemede ikilinin duygu dolu sahneleri yer aldı.

    Rıfat'ın saçlarını tarayan ve ona şefkat gösteren Mihriban'ın iyi bir eş olacağı görüldü. Rıfat'a deli olmadığını söyleyen Mihriban, sadece yaralı olduğunu belirtti.

    Kendisinin tıpkı rıfat gibi yaralandığını söyleyen Mihriban'ın bundan sonra atacağı adımlar merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı'nda gelecek hafta...

    Gönül Dağı'nda gelecek hafta İZLE

    Gönül Dağı nda gelecek hafta: Rıfat ve eşi Mihriban yakınlaştı, aşkın ilk tohumları atıldı! #1


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı
    3. Sayfa

    Bursa'da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    AB'den dijital platformlara katı kurallar getiriliyor
    Ekonomi

    AB'den dijital platformlara katı kurallar getiriliyor

    Görüş Bildir