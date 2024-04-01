Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Peş peşe ayrılık; o isim de gidiyor…

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ekranlarda soluksuz izlenen bir yolculuğa daha imza attı.
Son bölümüyle izleyicisine duygusal anlar yaşatan dizi, reytinglerde zirveye oturarak büyük bir başarı elde etti.
Ancak, bu başarıya gölge düşüren ayrılık haberleri ardı ardına gelmeye başladı.
Dizinin son dönemdeki ayrılık iddiaları, fanları arasında endişe ve merak yaratıyor.
Özellikle, sevilen karakterlerin diziye veda edebileceği söylentileri, izleyicileri üzüntüye boğuyor.
Bu ayrılık gözyaşlarına boğacak
Gönül Dağı'nın son bölümünde Rıfat'ın evinin alevler içinde kalmasıyla birlikte, içeride mahsur kalan küçük Ömer'in dramı seyircilerin yüreklerine dokundu.
Yangının sebebi ve Rıfat'ın evinin neden hedef alındığı gibi merak uyandıran sorular, dizinin yeni bölümünde cevap bulacak gibi görünüyor.
Ömer'in kurtulup kurtulamayacağı ise izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı.
Bu olayın ardından, dizideki bazı karakterlerin projeden ayrılacağı iddiaları da dilden dile dolaşıyor.