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Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Peş peşe ayrılık; o isim de gidiyor…

Gönül Dağı’nda gözyaşları sel olacak! Peş peşe ayrılık; o isim de gidiyor… TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. 3 karakterin ayrılığı izleyiciyi derinden etkilemişti. Yeni bölümde olanlar ise gözyaşlarına boğdu. Bir karakter daha eksiliyor...