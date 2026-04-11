Taşacak Bu Deniz'in Akça Kız'ı minik çıktı: Bakın kaç doğumlu

Taşacak Bu Deniz’in Akça Kızı olarak tanınan Naz Günay, dizideki karakteri ile öne çıkıyor.

Dizide, özellikle Çakır Uşak ile birlikte yer aldığı sahneler ve düğün bölümüyle izleyicinin dikkatini çekiyor.

Taşacak Bu Deniz'in sıkı takipçileri ise Akça Kız'a dair detayları yakından takip ediyor.

Derken, setten gelen fotoğraf herkesi şaşırttı.

Dizide evli ve hamile olan Akça Kız'ı canlandıran Naz Günay'ın 2006 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Hatta genç oyuncu, set aralarında YKS'ye hazırlanıyor.

Henüz 20 yaşındaki oyuncuya, takipçilerinden de destek mesajları yağıyor.