Gönül Dağı'nda Veysel öldü! Dizinin fişi çekildi...TRT'den herkesi üzecek karar! Gönül Dağı dizisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Veysel karakterinin diziden çıktığına yönelik gelen bilgilere, yenileri eklendi ve dizinin bu sezondan sonra olmayacağı söylendi.

ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, son iki fragmanıyla herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Veysel'in kaza geçirmesinden sonra hastanede iyileşeceğini sananlar, yanıldı...

Veysel'in hastanedeki tedavisini üstlenen Doktor Kenan'ın açıklamaları, karakterin öldüğüne yönelik söylemleri artırdı.

Seyirci daha bu şoku atlatamadan yıkıcı bir haberle karşı karşıya geldi. Bu haber ise herkesi derinden yaralandı.

Gönül Dağı bitiyor mu?

Bazı haber sitelerinde Gönül Dağı dizisinin sezon sonunda final yapacağına yönelik haberler yayınlandı. TRT1 yönetimi ise iddiaları doğrulamadı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, sezon sonuna kadar devam edecek.

Ancak bazı iddialar, dizinin bitebileceğine yönelik...

Bununla ilgili iki cepheden de açıklama geldi. Bu nedenle, dizinin kesinlikle biteceğini söylemek yanlış olur..