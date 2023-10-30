Gönül Dağı'ndan ayrıldı, tarzını yeniledi! Elif Hemşire'nin Instagram pozları olay oldu Gönül Dağı dizisinde Elif Hemşire karakterine hayat veren Zümre Meğreli, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ensonhaber.com

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Zümre Meğreli, Gönül Dağı dizisinde Elif karakterine hayat verdi.

Bu dizi sayesinde herkesin gönlünde taht kuran oyuncu, yeni sezonda ise seyirci karşısında olmayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meğreli ekibe ve Gönül Dağı seyircisine veda etti.

Meğreli'nin vedasının ardından sosyal medyasına girenler ise tarzına ve güzelliğine hayran kaldı.

Çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan genç isim, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde doğallığı da ön plana çıkarıyor.

Büyüleyen bakışlar!

Güzel ismin sosyal medyasına giren bir daha çıkamıyor...

Güzleliğini ve kusursuz fiziğini konuşturan Zümre Meğreli, masmavi gözleriyle sayfasına girenleri büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyuncunun hayranları ise bu güzel yüzden mahrum kalmak istemiyor ve hemen yeni bir diziye başlaması için sosyal medyadan baskı yapıyor.

Meğreli'nin şimdilik bir projesi yok ancak genç oyuncunun kısa süre içerisinde ekrana dönmesi bekleniliyor.