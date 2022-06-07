Gönül Dağı'nın Asuman'ı taşın üzerine mini elbisesi ile oturunca...

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayta veren Hazal Çağlar, güzelliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Genç isim, verdiği pozlarla sosyal medya üzerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, keyifli ve başarılı dolu geçen ikinci sezonun ardından "sezon final" verdi ve oyuncular tatile gitti.

Başarılı oyuncuların ve duygusal konuların yer aldığı dizide Hazal Çağlar, Asuman karakterine hayat veriyor.

Münir Başkan'ın kızı Asuman'ı canlandıran güzel oyuncu, daha önce Aile Hükümeti projesinde yer aldı.

En başarılı dönemini geçiren genç isim, Cihat Süvarioğlu'nun partneri olarak göz dolduruyor. Asuman ve Ramazan aşkı herkesi etkilerken, Çağlar'ın sesi ve güzelliği ise sıklıkla konuşuluyor.

Neşet Ertaş'ın türkülerini duru sesiyle seslendiren Hazal Çağlar, güzelliği ve cesur pozları sayesinde de sosyal medya üzerinden ilgi görüyor.

Sosyal medyasını aktif kullanan oyuncu, herkesin yorum ve beğeni yağdırdığı isimlerin başında geliyor.

En iyi karelerini hayranlarıyla paylaşan Hazal Çağlar, pembe elbisesi ile güzelliğini bir kez daha gözler önüne koydu.

Hazal Çağlar'dan olay pozlar

Pembe elbisesi ile poz veren Hazal Çağlar, hayranlarından bolca beğeni ve övgü aldı.

"Bu ne güzellik", "Vay be" "Asuman'a bakın" tarzında binlerce yorum alan Hazal Çağlar, paylaşımlarında hız kesmiyor.

Sık sık setten kareler paylaşan ve şu sıralar tatilde olan Hazal Çağlar, yeni sezonda da Gönül Dağı dizisinde boy gösterecek.