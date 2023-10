Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın çocukluk hali ortaya çıktı! İşte Berk Atan'ın çocukluk fotoğrafı.. Ünlü oyuncu Berk Atan'ın çcocukluk fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun çocukluk hali..

Ünlü oyuncu Berk Atan'ın çocukluk fotoğrafları sosyal medyada gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun yıllar önceki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan dikkatleri üzerine çekti.

31 yaşındaki Berk Atan, Gönül Dağı dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topluyor.

2012 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Berk Atan oyunculuk kariyerine 2013 yılında yayınlanan 'Her Şey Yolunda' isimli dizide canlandırdığı Selçuk karakteri ile adım attı.

Genç oyuncu daha sonra sırasıyla Altındağlı, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim, Cennet'in Gözyaşları ve Gönül Dağı dizilerinde rol alarak adından söz ettirdi.

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Berk Atan son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu son olarak çocukluk kareleri ile gündeme geldi.

İşte Berk Atan'ın çocukluk hali..