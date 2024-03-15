Gören "koli bandı" sanıyor! Balenciaga bilekliğin fiyatı dudak uçuklattı… Lüks giyim markası Balenciaga'nın koli bandı şeklindeki yeni sezon bilekliği gündem oldu. 275 euro fiyatı olan çanta, sosyal medyanın diline düştü.

ensonhaber.com

Lüks giyim markaları arasında Türkiye'de de sıkça tercih edilen Balenciaga, son tasarımıyla gündem oldu.

Giyim ve aksesuarları ile adeta moda dünyasına yön veren marka, yeni sezona dikkat çeken bir parça ekledi.

Fransa merkezli lüks moda markası Balenciaga, koli bandına benzeyen bir bileklik satışa sundu.

"En pahalı koli bandı"

2024 sonbahar/kış koleksiyonu için hazırlanan aksesuarın içinde Balenciaga logosuyla birlikte “yapışkan” ifadesi de yer alıyor.

Sosyal medyada çokça tartışılan aksesuarın 275 Euro olduğu öne sürüldü.