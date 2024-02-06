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Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'den eşiyle aşk pozu!

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'den eşiyle aşk pozu! Oyuncu Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu tatil için Almanya'ya gitti. Uğur Bilgin sosyal medya hesabından eşiyle paylaştığı kare ile dikkat çekti. İşte o kare...