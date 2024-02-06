ensonhaber.com
Güldür Güldür Show'un başarılı isimlerinden oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz Ağustos ayında İrem Uslu ile evlenerek gündeme gelmişti.
Uğur Bilgin'in eşi İrem Uslu doğallığı ve güzelliğiyle sosyal medyada uzun süre adından bahsettirdi.
Geçtiğimiz haftalarda Bali'ye tatile giden Uğur Bilgin ve eşi sosyal medyada bol bol paylaşım yaptı.
Uğur Bilgin'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler sosyal medyada büyük beğeni topluyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Uğur Bilgin'in eşiyle yaptığı paylaşımlar büyük ilgi çekiyor.
Bali tatilinden dönen Uğur Bilgin ve eşi şimdide Almanya'ya gitti. Uğur Bilgin eşiyle verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.
İşte Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu'nun Münih pozu...