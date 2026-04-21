"Gülistan Doku" soruşturmasını hangi savcı başlattı? 2020'deki soruşturma savcıları

Türkiye'nin uzun süredir gündeminden düşmeyen Gülistan Doku dosyası, yıllar sonra yeniden kamuoyunun odağında.

2020 yılında Tunceli’de kaybolan genç kadına ilişkin yürütülen soruşturma, ilk günden bu yana hem ilerleyişi hem de karar süreçleriyle gündemde.

Son dönemde dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte gözler bu kez hem mevcut başsavcı Ebru Cansu’ya hem de sürecin en başında soruşturmayı yürüten isme çevrildi.

Kamuoyunda en çok merak edilen sorulardan biri ise, Gülistan Doku dosyasını ilk olarak hangi savcının başlattığı oldu.

Günlerdir peş peşe tutuklamaların geldiği ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu ve korumasının da olayın içinde olduğu soruşturma, yeniden ilerliyor.

Peki; Gülistan Doku soruşturmasını hangi savcı başlattı? Dönemin savcısı kimdi? İşte detaylar...

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASININ SAVCILARI

Gülistan Doku’nun kaybolmasının hemen ardından soruşturma Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

O dönem soruşturmayı başlatan Başsavcı Mustafa Atbaş oldu.

Atbaş'ın ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Enver Eroğlu getirildi.

Bu süreçte dosyaya bakan ve soruşturmayı yürüten isim Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl olarak biliniyor.

Akıl, Tunceli’den ayrıldıktan sonra Marmaris cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. Akıl daha sonra Yargıtay tetkik hakimliği görevine getirildi.

Dosya yıllarca sonuçsuz kaldı ve kamuoyunda “etkin yürütülmediği” yönünde eleştiriler oldu.

2024 sonrası Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, dosyayı yeniden ele aldı. Bu aşamada soruşturma genişletildi, yeni gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleşti.