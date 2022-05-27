Güzelliğini gören 'Vay be' dedi, aklı şaştı! EDHO'nun Alparslan'ı Üç Kuruş'un yıldızıyla evlenmiş...

EDHO'nun Alparslan'ı olarak akıllara kazınan ve şimdilerde Adı Sevgi dizisinde rol alan Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melisa Yıldırımer, görenleri güzelliği sayesinde büyülemeyi başardı.

5 Şubat 1982 yılında dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer; ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı.

Arap kökenli olan oyuncu, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’ne girdi ve buradan mezun oldu.

Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge ile evlenen Yunus Emre Yıldırımer, Hatırla Sevgilisi dizisi ile ekran karşısına geçti.

Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol alan oyuncu, en büyük çıkışını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşadı.

2015-2021 yıllarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandıran oyuncu, son olarak Adı Sevgi isimli projede boy gösterdi.

Akıllarda EDHO'nun Alparslan'ı olarak kalan yakışıklı isim, geçtiğimiz yıllarda Doğu adını verdiği ilk çocuğunu kucağına aldı.

Eşi ve oğluyla mutlu bir hayatı olan Yunus Emre Yıldırımer, sosyal medya üzerinden gündeme getirildi.

Eşinin güzelliği sayesinde gündem olan Yunus Emre Yıldırımer için, "Çok şanslısın" yorumları havada uçuştu.

Yunus Emre Yıldırımer'in eşi

Yunus Emre Yıldırımer, üniversite yıllarında tanıştığı Melissa Yıldırımer ile 2012 yılında evlendi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisinde de birlikte yer alan Yunus Emre Yıldırımer ve Melisa Yıldırımer çifti, herkesin gözdesi konumunda..

Söz ve Küçük Gelin gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Nesrin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melissa Yıldırımer, güzelliği ile sosyal medya kullanıcılarını büyüledi.