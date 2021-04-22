Hakan Altun'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Sanatçı Hakan Altun'un son durumu..

Hakan Altun'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Sanatçı Hakan Altun'un son durumu..

Şarkı ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in çekimleri öncesi rahatsızlanan sanatçı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Peki, Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl?

Kanal D ekranlarının şarkı ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in çekimi için kamera karşısına geçmeye hazırlandığı sırada rahatsızlanan sanatçı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu üzücü haberin ardından başarılı şanatçının sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak edildi. 'Hakan Altun'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki, Hakan Altun'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte, Sanatçı Hakan Altun'un son durumu..

HAKAN ALTUN'A NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastanede tedavi gören Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek sırt ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tetkikler yapıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun'un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün boyunca tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

Hastanede yapılan sağlık tetkiklerin ardından kendisini çok merak eden annesi Meral Altun ile telefonda görüntülü bir görüşme yapan Hakan Altun, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can, ünlü sanatçıyı kaldırıldığı hastanede yalnız bırakmadı. Hastane çıkışı açıklama yapan Şenlendirici, “Çekim öncesi kendini iyi hissetmediğini belirtti. Seneler önce iki adet ciddi ameliyat oldu. Biz de önlem amaçlı getirdik, bir sorun yok. Doktorlar Hakan Altun’un iyi olduğunu belirtti.” dedi.

HAKAN ALTUN 2007 YILINDA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyon geçirmişti. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.

Altun'un ameliyatını gerçekleştiren doktor yaptığı açıklamada, "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.