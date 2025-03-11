Haber Merkezi

Halk TV’nin YouTube kanalında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la yürütülen ‘yeni çözüm süreci’ hakkında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan bir röportaj yayınlandı.

Röportaj, Halk TV'nin sosyal medya hesapları üzerinden, "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sürece dair çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalında açıkladı" şeklinde duyuruldu.

KANALDAKİ 5 GAZETECİ, YAYINA TEPKİ GÖSTERİP İSTİFA ETTİ

Ancak bu röportaj, kanalın bazı gazetecileri tarafından sert tepkiyle karşılandı. Bugün, önce Serpil Yılmaz, ardından Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan, kanal ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Şule Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı:

Herkese merhaba… Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz.

KANAL SAHİBİ CAFER MAHİROĞLU: "YOL KAZASI"

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu da yaşanan gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır.

"HABERİM OLSAYDI ONAY VERMEZDİM"

Ayrıca televizyon kanalı ve internet sitesinden farklı bir yönetime sahip olan Youtube platformumuz için o röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim.

Bir iş insanı olarak her şeyimi riske atarak bu işe girdiğimde, amacım onlarca gazeteciye sözünü söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamaktı. Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum.

"EKİPTEN SÖZ HAKKI TALEP ETTİM, REDDETTİLER"