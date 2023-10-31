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Haluk Bilginer'li Şahsiyet'in 2. sezonu ne zaman? Şahsiyet II. Fasıl: Ben döndüm, ama nereye...

Haluk Bilginer'li Şahsiyet'in 2. sezonu ne zaman? Şahsiyet II. Fasıl: Ben döndüm, ama nereye... Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran ‘Şahsiyet’ dizisinin ikinci sezonu GAİN’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin tutkunları, yayın tarihini araştırmaya koyuldu. Peki, Şahsiyet 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...