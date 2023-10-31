Haluk Bilginer'li Şahsiyet'in 2. sezonu ne zaman? Şahsiyet II. Fasıl: Ben döndüm, ama nereye...

Onur Saylak’ın yönettiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı ‘Şahsiyet’ 2018’de 12 bölüm olarak Puhutv’de yayınlandı.
Başrolde Haluk Bilginer'in rol aldığı dizi Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Cansu Dere, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimleri buluşturdu.
Şahsiyet, emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu’nun Alzheimer teşhisi almasıyla başlayan cinayetlerle dolu maceralarını konu alıyordu.
Haluk Bilginer’in 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında ödüle değer bulunmasıyla dünya çapında ün kazanan Şahsiyet dizisi, daha sonra El Asesino Del Olvido adıyla Meksika televizyonuna da uyarlanmıştı.
Şahsiyet 2. sezon ile ekranlara geri dönüyor. Dizi, GAIN platformunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Peki, Şahsiyet 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi...
Şahsiyet 2. sezon
‘Şahsiyet’ dizisinin 2. sezonu 13 Kasım’da GAİN’de izleyiciyle buluşacak.
Dizi, "Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm...Ama nereye döndüm?" notuyla duyuruldu.
10 bölümlük ikinci sezonda, Bilginer’in canlandırdığı Agah Beyoğlu’nun kızıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşılacak.