Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tesettüre girdi, sosyal medya coştu! "41 kere Maşallah" Ünlü yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya paylaşımlarıyla bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak memleketinden karelerini paylaşan ünlü isim tesettüre girdi. Gören gözlerini alamıyor.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör’den olan biricik kızı Zeynep Alkan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Son olarak memleketinden nefes kesen kareleriyle gündeme bomba gibi düşen Zeynep Alkan, dikkatleri üzerine çekmek için cesur bir adım attı: tesettüre girdi!

İçinde bulunduğu doğal ve tarihi mekanların büyüsüyle bütünleşen Zeynep Alkan, şık başörtüsü ve uyumlu kıyafetleriyle adeta göz kamaştırıyor.

Gören gözlerini alamıyor

Geçtiğimiz sezon Survivor’da boy gösteren Zeynep Alkan, tesettürlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

Zeynep Alkan'ın yeşil başörtüsüyle verdiği cesur pozlara takipçileri kayıtsız kalamadı. Bir yorum da Ata Demirer'den geldi.

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Zeynep Alkan'ın tesettürlü pozlarına "İşte Zeyno bu" yorumunu bıraktı.

Zeynep Alkan ise Ata Demirer'in yorumuna "Özümüz her zaman" yanıtını verdi.