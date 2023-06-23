Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör’den olan biricik kızı Zeynep Alkan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Son olarak memleketinden nefes kesen kareleriyle gündeme bomba gibi düşen Zeynep Alkan, dikkatleri üzerine çekmek için cesur bir adım attı: tesettüre girdi!
İçinde bulunduğu doğal ve tarihi mekanların büyüsüyle bütünleşen Zeynep Alkan, şık başörtüsü ve uyumlu kıyafetleriyle adeta göz kamaştırıyor.
Gören gözlerini alamıyor
Geçtiğimiz sezon Survivor’da boy gösteren Zeynep Alkan, tesettürlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.
Zeynep Alkan'ın yeşil başörtüsüyle verdiği cesur pozlara takipçileri kayıtsız kalamadı. Bir yorum da Ata Demirer'den geldi.
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Zeynep Alkan'ın tesettürlü pozlarına "İşte Zeyno bu" yorumunu bıraktı.
Zeynep Alkan ise Ata Demirer'in yorumuna "Özümüz her zaman" yanıtını verdi.