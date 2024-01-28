Hande Erçel oyunculuğu bırakıyor mu? Hayranlarını şoka uğratan hamle... Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı iddiaları sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasında girmişti. Hande Erçel bu iddialara yanıt verdi..

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Hande Erçel son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Güzel oyuncu hem performansıyla hem de özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel sosyal medyada sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Hande Erçel'in Instagram hesabında bulunan dizi projelerine ait tüm fotoğraflarını kaldırması "oyunculuğu bırakıyor" iddialarına yol açtı.

Hayranlarını şoka uğratan bu hamle sonrası sosyal medya bu iddia ile çalkalanmaya başladı.

Oyunculuğu bırakacağı iddia edilen Hande Erçel iddialar hakkında bir açıklama yaptı.

Hande Erçel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Doğru değil. Benim mesleğim, tutkum oyunculuk. Asla bırakmak diye bir durum yok. İnsanlar yazıyor... Aksine iş yapmak istiyorum. Yeni bir projede yer almak istiyorum"