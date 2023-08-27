Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel cesur pozlarıyla beğeni topladı! 'Ailecek güzeller' Gamze Erçel güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü isim tatil pozlarıyla beğeni topladı. İşte Gamze Erçel'in tatil pozları..

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası olan sosyal medya fenomeni Gamze Erçel paylaşımlarıyla adından söz ettiriryor.

Tatil pozları ile sosyal medyada gündeme gelen ünlü isim takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yapan Gamze Erçel'in Instagram'da 4.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni alan Gamze Erçel son olarak tatilden paylaştığı kareler ile dikkat çekti.

Evli ve bir çocuk annesi olan Gamze Erçel'in son Instagram paylaşımları büyük beğeni topladı.

İşte Gamze Erçel'in tatil pozları..