Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel süper minisiyle sosyal medyayı salladı! Hande ablasına çekmiş… Sosyal medyayı abla kardeş sallayan güzellerden Gamze Erçel paylaştı, takipçileri beğenmeye doyamadı. İşte, ünlü oyuncu Hande Erçel’in ablasından yeni kareler…

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Son günlerde kızı Mavi’nin sağlık durumuyla gündem olan Gamze Erçel güzelliğiyle de sıkça adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım’la olan evliliğiyle de örnek oluşturuyor.

Hem aile yaşantısıyla hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Gamze Erçel’den yeni paylaşımlar geldi.

Fenomen, siyah süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından göğüs dekolteli mini elbisesiyle yayınladığı pozlarına beğeniler sel oldu aktı.

İşte Gamze Erçel’in Hande’yi sollayacak cinsten olan fotoğrafları…