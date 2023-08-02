Hande Sarıoğlu'nun 'Barbie' pozları Instagram'ı salladı! 'Harbi Barbie mekana giriş yaptı' Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun 'Barbie' temalı pozları sosyal medyayı salladı. Hande Sarıoğlu'nun son paylaşımı takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..

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Paylaştığı cesur kareler ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapan Hande Sarıoğlu sık sık Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ünlü sunucu sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor. 34 yaşındaki Hande Sarıoğlu'nun Instagram'da 550 bin takipçisi bulunuyor.

Her paylaşımı dikkat çeken Hande Sarıoğlu son paylaşımı ile yine beğeni topladı.

Son günlerin popüler akımı olan 'Barbie' akımına katılan Hande Sarıoğlu yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Pembe renkli bir kombin yapan Sarıoğlu paylaşımına "Pisti boşaltalım, ufaktan hay huy Barbie postlarını silmeye başlayalım, harbi Barbie mekana giriş yaptı. Hayyyttttt dağılın. İşine bak Barbie" notunu ekledi..

İşte Hande Sarıoğlu'nun 'Barbie' pozları..