Son zamanlarda ilişkiler, maddiyata dayalı bir hale gelmeye başladı.
Sosyal medya üzerinden video çeken bazı kadınlar ise bunu inkar etmiyor ve maddiyatın önemli olduğunu dile getiriyor.
Yine sosyal medyada video çeken ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, maddi durumu iyi olan erkeğin rolüne değindi.
Maddi durumu iyi olan partnerin ilişkide daha rahat ettiğini belirten kadın, ilkel bir duruş olmasına rağmen gerçekçi bir bakış açısı olduğunu söyledi.
Kadın arabada çektiği videoda şu ifadelere yer verirken, sözleri ise sosyal medyayı ikiye böldü;
"Maddi durumu iyiyse özel hayatına saygı duyulur"
Maddi durumu iyi olan erkeğin telefonu karıştırılmıyor. Erkeğin telefonu karıştırılmıyor, erkeğin şirketine gidilmiyor, erkeğin özel hayatına oldukça saygı gösteriliyor. Ama maddi durumunuz yerinde değilse nerdeyse adamdan sayılmıyorsunuz. Telefonunuza kadar her şeyiniz karıştırılıyor. Bütün özel hayatınız hiç ediliyor.
"Parayı getirirsen sana özgürlük alanı veririm"
Çünkü neden, özgürlüğünüzün olmasını gerektirecek bir şey yok. Özgürlüğünüzün olabilmesi için para getiriyor olmanız lazım. Parayı getirirsen sana özgürlük alanını veririm. Çünkü o zaman benim ilgileneceğim başka alanlar var. Ama benim başka ilgileneceğim alanlar olmuyorsa, kısıtlı bir alandaysam senin özgürlük alanın da olamaz. Baktığın zaman çok ilkel ama çok gerçek.
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