İlişkilerde maddi durumu iyi olan erkeğin rolünü anlattı: Para getirirsen özgürlüğün var Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda bir kadının, maddi durumu iyi olan erkekle maddi durumu iyi olmayan erkeği kıyaslaması tepki çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Son zamanlarda ilişkiler, maddiyata dayalı bir hale gelmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden video çeken bazı kadınlar ise bunu inkar etmiyor ve maddiyatın önemli olduğunu dile getiriyor.

Yine sosyal medyada video çeken ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, maddi durumu iyi olan erkeğin rolüne değindi.

Maddi durumu iyi olan partnerin ilişkide daha rahat ettiğini belirten kadın, ilkel bir duruş olmasına rağmen gerçekçi bir bakış açısı olduğunu söyledi.

Kadın arabada çektiği videoda şu ifadelere yer verirken, sözleri ise sosyal medyayı ikiye böldü;

"Maddi durumu iyiyse özel hayatına saygı duyulur"

Maddi durumu iyi olan erkeğin telefonu karıştırılmıyor. Erkeğin telefonu karıştırılmıyor, erkeğin şirketine gidilmiyor, erkeğin özel hayatına oldukça saygı gösteriliyor. Ama maddi durumunuz yerinde değilse nerdeyse adamdan sayılmıyorsunuz. Telefonunuza kadar her şeyiniz karıştırılıyor. Bütün özel hayatınız hiç ediliyor.

"Parayı getirirsen sana özgürlük alanı veririm"