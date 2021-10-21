Hercai'nin Handan'ı Aydan Burhan'ın müstehcen pozları ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de evin hizmetçisi Hanife rolüne hayat veren Aydan Burhan'ın yıllar önce verdiği üstsüz pozlar hayranlarını şaşırttı. Burhan'ın çıplak halini görenlerin ağzı açık kaldı.

''Mahallenin Muhtarları'' dizisinde hayat verdiği Fadime karakteriyle tanınan Aydan Burhan, ''Yangın Ayşe'' dizisindeki rolüyle de gönüllere taht kurmuştu.

Aydan Burhan, son olarak başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de evin hizmetçisi Hanife rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Aydan Burhan, gençlik görüntüleriyle yeniden gündem oldu. Usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi, hayranlarını oldukça şaşırttı.

Bu görüntülerin çekildiği dönemde ''Mahallenin Muhtarları'' dizisinde Fadime rolüne hayat veren Aydan Burhan, müstehcen fotoğrafların yayınlanmasının ardından diziden apar topar çıkarılmıştı.

Burhan'ın, son sahnesi düğün gününde evde çıkan yangında ölmesi oldu. Hemen ardından bu sahneden de esinlenen yapımcılar Burhan'a ''Yangın Ayşe'' dizisinde Ayşe rolünü teklif etti.

AYDAN BURHAN KİMDİR?

1 Kasım 1968 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Aydan Burhan, Bursa Belediye Konservatuarı'nda eğitim görmüş ve Kemal Sunal ile birlikte ''Boynu Bükük Küheylan'' ve ''Gülen Adam'' filmlerinde rol almıştır.

En çok ''Mahallenin Muhtarları'' dizisinde oynadığı Fadime karakteri ile tanınan Aydan Burhan; Vezir Parmağı, Kızkaçıran, Şefkat Tepe, Sen Anlat Karadeniz, Bir Zamanlar Çukurova gibi daha birçok başarılı yapımda rol almıştır.

En son ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Hanife karakterine hayat veren Aydan Burhan Akrep burcudur.