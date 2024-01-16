Herkes "Nilay yapmaz" dedi! Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş… Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde ortalık fena karışacak. Dizinin yeni fragmanında doktor Mustafa'ya çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Herkesin aklında aynı soru oluştu: Küçük Apo'nun babası kim? Nilay'ın bebeğinin babası...

ensonhaber.com

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlarda izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Ancak, son bölümde yaşanan şok edici gelişme, izleyicileri ekran başına kilitlemeye yetti. Yeni bölüm fragmanı görenleri şoke etti.

Dizinin senaristleri, izleyicilere her sezon yeni bir sürpriz hazırlarken, bu kez Nilay ve Mustafa’yı hedef aldı.

Yeni fragmanla birlikte Mustafa’nın kısır olduğunu öğrendikten sonra sosyal medya çalkalanmaya başladı.

Herkesin aklında aynı soru: Küçük Apo’nun babası Mustafa değilse kim?

Nilay’ın bebeği kimden?

Kızılcık Şerbeti hayranları, sosyal medya üzerinden bu konu hakkında tartışmaya başladı. Akıllara 3 ayrı senaryo geldi.

Birçok kullanıcı Nilay’ın Mustafa’yı aldatmadığını savunurken, bir yandan da İhsan’ın Nilay’ın gerçek abisi olmadığı iddia ediliyor.

Öte yandan Nilay’ın aldatma ihtimali olmadığını savunanlar, çocuk sahibi olabilmek için sperm bankasına başvurma ihtimali olduğunu belirtiyor.

Bir diğer senaryo ise testlerin karışma ihtimali. Hastane bir karışıklık olduğu ve testlerin doğru olmadığı yönünde iddialar da dolaşıyor.