Herkes öldü sanıyordu, evlendi! İşte Selena'nın Selin'i ve eşi...

Yağmur Dinç
Başrollerini Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un paylaştığı dizi, 2000’li yılların unutulmaz yapımları arasında yer alıyor.
SElin, LEyla ve NAzlı karakteriyle SELENA'nın maceralarını anlatan dizi, büyük ilgi gördü.
Dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci finalin ardından başka bir projede yer almadı.
Uzun yıllardır Türkiye'de görüntülenmeyen Demirci'nin nerede olduğu merak edilirken, vefat ettiği iddiaları bile ortaya atıldı.
EVLENDİ
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci kendi düğününde ortaya çıktı.
Düğün fotoğraflarıyla ortaya çıkan Selin Demirci, kısa sürede sosyal medyayı sallamayı başardı.