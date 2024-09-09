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Herkes öldü sanıyordu, evlendi! İşte Selena'nın Selin'i ve eşi...

Herkes öldü sanıyordu, evlendi! İşte Selena'nın Selin'i ve eşi... Selena dizisi ile akıllarda kalan oyuncu Cansu Demirci, yıllardır gözlerden uzakta yaşıyor. Demirci'nin son hali, düğün karesi ile ortaya çıktı. İşte Selena'nın Selin'i...