Hollywood efsanesi Bruce Willis'in son hali! "Artık yapamıyor..."

Hollywood efsanesi Bruce Willis, ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.
Aksiyon ve macera filmlerinin aranılan yüzü ünlü aktör Bruce Willis'e demans teşhisi konulmuştu.
70 yaşındaki ABD'li oyuncu, bilişsel yeteneklerini kaybetmesiyle oyunculuk defterini kapattı.
Nisan 2025'te Willis'in ailesi, hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "hastalığının ilerlediğini" ancak durumunun stabil olduğunu yineledi.
Aynı zamanda "Afazi" (söz yitimi) hastalığına yakalanan Bruce Willis'in son hali gündem oldu.
Kızı Tallulah; Willis'in artık konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini, hafıza kaybı yaşadığını, geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlandığını söylemişti.
Ünlü aksiyon yıldızı, otomobilinin içinde, başında iki şapka üst üste takılmış halde objektife yansıdı.
İşte son görüntüsü...