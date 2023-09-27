Hülya Avşar’ın rol arkadaşından olay itiraf: Hülya sokakta soyunurdu, ben de…" Hülya Avşar’ın Hasan Boğuldu filminde başrolü paylaştığı Yalçın Dümer, 2. Sayfa’ya konuk oldu. Dümer’in Hülya Avşar hakkında yaptığı itiraf gündemi salladı.

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1990 yapımı Hasan Boğuldu filmi, Türk sinemasının klasiklerinden biri olarak hafızalarda yerini koruyor.

Bu unutulmaz filmde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Yalçın Dümer, 33 yıl sonra bir araya gelerek geçtiğimiz yıl birlikte poz vermiş ve bu görüntüler büyük ilgi görmüştü.

Yalçın Dümer, geçtiğimiz gün 2. Sayfa’ya konuk oldu. Programda 'Hasan Boğuldu' filmi ve Hülya Avşar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Programda, bugünün konforlu setlerini anlatırken, o dönemin zorlu şartlarına da değinen Dümer, Hülya Avşar ile olan çalışma deneyimini samimi bir şekilde paylaştı.

“Hülya soyunurdu sokak ortasında…”

Yalçın Dümer’in Hülya Avşar hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Dümer, "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım. Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" diyerek güldü.