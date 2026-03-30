Devlet Bahçeli'den Yeraltı'nın Bozo'suna "Bozkurt" hediyesi: İşte o tablo

NOW TV'nin iddialı dizisi Yeraltı, beğeni toplamaya devam ediyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yeraltı adlı dizide "Bozkurt" karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nu tebrik ederek, kabul ederse bir tablo hediye etmek istediğini ifade etmişti.

Kaygılaroğlu, MHP Lideri Bahçeli tarafından hediye edilen "Bozkurt" figürlü tabloyu teslim aldı.

Tabloda Tanrı Dağı'nın eteklerinde Türklerin tekrar dirilişi simgeleniyor.

Tabloyu teslim eden MHP'li Volkan Yılmaz, resmin mahiyetini, "Bir Bozkurt tablosu hediye edeceğini söylemişlerdi. Tanrı dağının eteklerinde Türklerin tekrar dirilişi, Ergenekon'dan çıkış destanının simgeleyen bir resim" ifadesiyle açıkladı.