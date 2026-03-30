Haftanın reyting raporu açıklandı: İşte zirvenin sahibi

Televizyon kanalları arasındaki reyting yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan dizi ve programlar arasında büyük rekabet yaşanırken, izleyicinin en çok tercih ettiği yapımlar da belli oldu.

23-29 Mart 2026 tarihlerini kapsayan haftalık reyting sonuçları, TİAK tarafından açıklandı. İşte haftanın en çok izlenen 10 yapımı…

MİLLİ MAÇ ZİRVEDE

Geçtiğimiz hafta Türkiye - Romanya maçı reytinglere damga vurdu. Listede ilk sıraya yerleşti.

İkinci sırada Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada ise Uzak Şehir dizisi yer aldı.