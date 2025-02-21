AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Stratcom Public Forum" etkinliği kapsamında 20 ülkede "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı paneller düzenleniyor.

Daha önce Avusturya, İsviçre, Macaristan, Hollanda ve Almanya'da yapılan paneller, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Paneller, şubat ayı boyunca İngiltere, Polonya, Belçika ve Fransa'da devam edecek.

Panelin açılışında katılımcılara video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı olarak dünyada adalet, kapsayıcılık ve eşitlik ilkelerine dayalı bir düzenin mümkün olduğuna inandıklarını ve bu vizyonu kararlılıkla savunduklarını belirtti.

20 FARKLI ÜLKEDE DÜZENLENEN PANEL VE ETKİNLİKLERLE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞILIYOR

Altun, Stratcom Public Forum'un bu anlayışla, 20 farklı ülkede düzenlenen paneller ve yan etkinliklerle Türkiye'nin uluslararası alandaki bu vizyonunu daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Bugün dünyanın insanlığı etkileyen küresel sorunların çözümünde önemli bir yol ayrımında olduğuna dikkati çeken Altun, çok taraflılık ilkesinin zemin kaybettiğine ve uluslararası örgütlerin bu sorunlara etkili çözümler bulma kapasitesinin giderek daha fazla sorgulandığına işaret etti.

Birleşmiş Milletlerin meşruiyet ve kapsayıcılık eksikliklerinin, barış ve güvenlik sağlama konusundaki temel misyonunu zayıflattığını dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' söylemi, uluslararası sistemin adalet temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan güçlü bir çağrıdır. Cumhurbaşkanı'mızın bu yaklaşımı, Birleşmiş Milletlerin reforme edilerek daha kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğine dair uluslararası farkındalığın artmasına önemli katkı sağlamaktadır."

"DAHA KAPSAYICI BİR ULUSLARARASI SİSTEM"

Fahrettin Altun, Stratcom Public Forum kapsamında gerçekleştirilen panellerle sadece küresel boyutlara ulaşan sorunların değil aynı zamanda çözümlerin de konuşulmasının hedeflendiğini belirtti.

Altun, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teması altında, küresel adalet ve eşitlik temelinde daha kapsayıcı bir uluslararası sistem inşa etme yolundaki önerileri gündeme taşıdıklarını dile getirdi.

Panellerle, farklı görüşlerin bir arada tartışılmasına ve konuya dair çok boyutlu bakış açısının geliştirilmesine olanak tanımayı hedeflediklerini vurgulayan Altun, "Ayrıca devletler, sivil toplum kuruluşları, medya ve düşünce kuruluşları arasında daha güçlü bir diyaloğun kurulmasının ve sürdürülmesinin temellerini atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, "Gerçekleştirdiğimiz söz konusu etkinliklerin, sadece Türkiye'nin reform çağrısını uluslararası kamuoyuna duyurmakla kalmayıp daha adil bir dünya düzeni inşa etmek için ortak bir akıl ve vizyon geliştirmemize de vesile olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, Türkiye'nin, adalet, barış ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde liderlik rolünü pekiştirirken uluslararası toplumun ortak çabalarıyla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair güçlü bir inanç taşıdığını kaydetti.