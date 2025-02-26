İletişim Başkanlığı'ndan BBC'nin haberine yalanlama

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İngiltere merkezli BBC'nin 'Hala Savaştayız... Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor' başlığıyla yayımladığı haberle ilgili açıklama yaparak, haberdeki yanıltıcı ve tek taraflı ifadeler nedeniyle bir tekzip gönderdi. Ayrıca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı'nın BBC'ye ilettiği tekzipte, haberin Türkiye'nin Suriye'deki meşru terörle mücadele faaliyetlerini yanlış bir şekilde yansıttığı vurgulandı. Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinin hiçbir şekilde etnik grupları ya da sivilleri hedef almadığı belirtilirken, Türkiye'nin tek amacının bölgedeki barışı tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN KÜRTLERE KARŞI SAVAŞTIĞI" ALGISI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarının, uluslararası hukuka uygun şekilde ve sivillerin güvenliğini ön planda tutarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Haberde, Türkiye'nin Kürtlere karşı bir savaş yürüttüğü yönünde yanlış bir algı oluşturmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve halkının huzurunu ön planda tutarak, ülkedeki tüm etnik ve dini gruplara saygı gösteren bir yaklaşım sergilediği belirtildi. Türkiye'nin, Baas rejimi döneminde maruz kaldığı kimlik baskıları ve vatandaşlık hakları kaybedilen Kürtler de dahil olmak üzere milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Türkiye'deki Kürt kökenli Suriyelilerin sayısının artmasının, Türkiye'nin kapsayıcı politikalarının bir sonucu olduğu vurgulandı.

"YPG, ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYOR"

Ayrıca Türkiye'nin, bölgede sivillerin korunmasını büyük bir hassasiyetle gözeterek, insani yardım çalışmalarını sürdürdüğü, ancak PKK/YPG'nin çocukları zorla silah altına alması, kadınları istismar etmesi ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanması gibi insan hakları ihlallerinin de uluslararası raporlarla belgelenmiş bir gerçek olduğu belirtildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ, SURİYE'NİN BİRLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Türkiye'nin Suriye'nin geleceği konusunda, Baas rejimi sonrası kurulan yeni yönetimin ulusal birliği sağlama çabalarını güçlü bir şekilde desteklediği ifade edilerek, bu çabaların en büyük tehdidinin PKK/YPG'nin varlığı olduğu dile getirildi. PKK/YPG'nin, Suriye'nin birliğini tehdit ettiği ve terör yoluyla yasa dışı bir yönetim kurma amacında olduğu vurgulandı. Bu durumun, sadece Suriye'nin değil, tüm bölgenin güvenliğini riske attığına dikkat çekildi.

"BBC, KAMUOYUNU YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR"

Ayrıca Türkiye'nin, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinin uluslararası koalisyonun hedefleriyle örtüştüğü belirtilerek, Türkiye'nin DEAŞ'e karşı verdiği etkili mücadeleyle bölgedeki güvenliği sağladığı ve teröristleri etkisiz hale getirdiği, binlerce sivilin güvenliğini sağladığı ifade edildi. Türkiye'nin bu yardımları ve insani desteklerinin bölgedeki insanların hayatlarını iyileştirdiği, ancak BBC'nin bu tür yanıltıcı, tek taraflı haberlerle kamuoyunu yanlış yönlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, BBC'den objektif ve çok yönlü bir gazetecilik anlayışı bekledikleri vurgulandı.