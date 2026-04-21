Güller ve Günahlar dizisi için karar verildi: İşte veda tarihi

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni yapımı Güller ve Günahlar cephesinden izleyiciyi hem sevindirecek hem de heyecanlandıracak haberler üst üste geldi.

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren NGM imzalı dizi, henüz ilk sezonu tamamlanmadan başarısını tescilleyerek ikinci sezon biletini cebine koydu.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği dizi, başladığı günden bu yana Cumartesi gecelerinin en çok izlenen yapımları arasındaydı.

Dizi, önümüzdeki sezonda da yeni hikayeleriyle ekranda olmaya devam edecek.

YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güller ve Günahlar dizisi takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 20 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümüyle sezona ara verecek.

Bayram haftasında dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.



