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İlker Karagöz neden yok? İlker Karagöz, Fox TV'den ayrıldı mı?

İlker Karagöz neden yok? İlker Karagöz, Fox TV'den ayrıldı mı? FOX sabah haberlerinde yer almayan İlker Karagöz bu hafta neden yok sorusu araştırılmaya başladı. Peki, İlker Karagöz neden yok?