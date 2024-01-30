İlker Karagöz neden yok? İlker Karagöz, Fox TV'den ayrıldı mı?

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FOX TV'de yayımlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programının sunucusu İlker Karagöz hakkında aramalar hız kazandı.
Hafta içi her sabah FOX ekranlarında sabah haberlerini sunan İlker Karagöz'ün iki gündür ekranda yer almaması izleyicileri meraklandırdı.
Özellikle programın sıkı takipçileri konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İlker Karagöz'ü ekranda göremeyenler 'İlker Karagöz FOX'tan ayrıldı mı?' sorusuna yanıt aradı.
Peki, İlker Karagöz kanaldan ayrıldı mı, neden programı sunmuyor?
Konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İlker Karagöz'ün programı yayın akışında yer alıyor ancak İlker Karagöz iki gündür ekranda yer almıyor.
Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız...