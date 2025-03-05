İmaj değiştirdi! Kansere yakalanan sunucu Nursel Ergin'in son hali...

Yağmur Uçar

2007 yılında katıldığı kutu açma yarışması Var Mısın Yok Musun ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarındaki Gelinim Mutfakta adlı programı sunuyordu.

Geçtiğimiz günlerde yarışmadan ayrılan ünlü sunucu "Nursel ile Mutfak Bahane" yarışmasıyla ekranlara geri dönüyor.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Ergin'in 8 ay boyunca meme kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

44 yaşındaki Nursel Ergin hastalığa dair merak edilenleri sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıkladı.

42 kilolara kadar düştüğünden bahseden Nursel Ergin geçirdiği operasyonlar sonrasında rahminin alındığını ve daha sonra meme kanseri olduğunu öğrendiğinden bahsetti.

Ergin, kısacık kestirdiği ve dalgalandırdığı saçlarının halini kişisel Instagram hesabından paylaştı.