İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eşi ünlü iş insanı çıktı! Bakın nerenin sahibi... İnci Taneleri dizisiyle öne çıkan oyuncu Selma Ergeç'in evli olup olmadığını merak eden izleyiciler, eşini duyunca şaşkınlık yaşadı. Bakın Selma Ergeç kiminle evliymiş...

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1978 yılında Almanya'da doğan Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Ergeç'in babası doktor, annesi ise hemşireydi.

Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi.

Kariyerini oyunculuk rotasına geçiren ünlü isim, kendini kanıtladı.

Birçok başarılı yapımın kadrosunda dahil olan Selma Ergeç, Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Camdaki Kız gibi dizilerde rol aldı.

Ergeç, şimdilerde ise İnci Taneleri ile adından söz ettiriyor.

Selma Ergeç hakkında bilgi araştıranlar ise en çok özel hayatını merak ediyor. Evli mi, kocası kim gibi soruların yanıtı haberimizde...

Eşi bakın kimmiş

Selme Ergeç, 2015 yılında Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile nikah masasına oturdu.

Can Öz ile mutlu bir evliliği olan Ergeç'in bir de 2016 yılında dünyaya gelen Yasmin Öz adında kızı bulunuyor.