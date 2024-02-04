İnci Taneleri'nin sevimli dostu Coci bakın nasıl kadroya girmiş

ensonhaber.com
Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı "İnci Taneleri", adından söz ettirmeye devam ediyor.
İlk bölümüyle gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada rekor bir başlangıca imza atan dizinin ikinci bölümü de yoğun ilgi gördü.
İnci Taneleri 2.bölümde izleyiciler "Coci" isimle yavru köpekle tanıştı.
Dilber'in isim koyduğu Coci, sevimli halleriyle ilgi çekti.
Azem ve Dilber'e eşlik eden Coci bakın nasıl kadroya girmiş...
Sahiplenildi
Sahibi tarafından terk edilen Coci’yi sahiplendirme ilanında gören İnci Taneleri ekibi hemen harekete geçip Coci’nin yeni evi oldu.
Coci'yi Yılmaz Erdoğan sahiplenerek diziye dahil etti.