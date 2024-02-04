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İnci Taneleri'nin sevimli dostu Coci bakın nasıl kadroya girmiş

İnci Taneleri'nin sevimli dostu Coci bakın nasıl kadroya girmiş İnci Taneleri’nin ikinci bölümünde ‘Coci’ isimli yavru bir köpek de ekibe dahil oldu. Coci'nin hikayesi ise yüreklere dokundu.