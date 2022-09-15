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İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! 'Taş mısın kadın'

İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! 'Taş mısın kadın'

Şarkıcı İrem Derici konserde giydiği cesur kıyafeti ile verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.İşte o kareler..