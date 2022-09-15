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- İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! 'Taş mısın kadın'
İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! 'Taş mısın kadın'
Şarkıcı İrem Derici konserde giydiği cesur kıyafeti ile verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.İşte o kareler..
- 15.09.2022 - 14:33
Ünlü şarkıcı İrem Derici sahne kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti.34 yaşındaki şarkıcı özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
İrem Derici birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada adından en çok söz ettiren isimler arasında yer alıyor.
İrem Derici'nin instagramda 8 milyon takipçisi bulunuyor.Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan şarkıcının her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.
İrem Derici dün akşam verdiği bir konserinde çekilen fotoğrafları instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Derici'nin bu fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni topladı.
İşte İrem Derici'nin gündem olsan sahne kıyafeti..