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    İrem Derici transparan kıyafetini ti'ye aldı! 'Merak etme aşkım giydim'

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, konser için giydiği transparan pantolonuyla sosyal medyada gündem oldu.
    • 05.09.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 17:06
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    İrem Derici transparan kıyafetini ti'ye aldı! 'Merak etme aşkım giydim'

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

    Klip ve şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenenler listesine giren Derici, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmayı başarıyor.

    Son olarak İbrahim Selim'in programına katılan Derici, estetikleriyle ilgili itirafta bulunmuştu.

    "Göğüslerime bayılıyorum"

    İrem Derici, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Göğüslerimi seviyorum çünkü gerçek değil. Hayatımın yatırımıdır yani ben yaptırdığım dönem Euro-dolar böyle değildi.

    4 bin Euro'ya yaptırdım ben bunları satsam hepimiz köşeyi döneriz. Ve güzel yapıldı yurt dışında tanıştığım insanlar hiç anlamıyor. Bayılıyorum göğüslerime"

    İrem Derici transparan kıyafetini ti ye aldı! Merak etme aşkım giydim #1

    "Merak etme aşkım pantolon giydim"

    Konser için iddialı bir seçim yapan Derici, bu sefer de tarzıyla dikkat çekti.

    Beyaz transparan pantolon giyen şarkıcı, hayranlarından tam not aldı.

    Derici, kıyafetinin cesur olmasını ise "Merak etme aşkım pantolon giydim" diyerek ti'ye aldı.

    İrem Derici transparan kıyafetini ti ye aldı! Merak etme aşkım giydim #2

    İrem Derici transparan kıyafetini ti ye aldı! Merak etme aşkım giydim #3


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