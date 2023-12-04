İrem Derici ve Sefo'dan şok eden yorum! Reynmen ödülleri çöpe attı ama... Şarkıcı ve fenomen Reynmen, Pantane Altın Kelebek ödül gecesinde aldığı ödülü çöpe attı. İrem Derici sessiz kalamayarak herkesi şok eden o yorumu yaptı.

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ensonhaber.com

Pantane Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaşananlar adeta sosyal medya gündeminin nabzını tutuyor. Bu yıl 49’uncusu düzenlenen gecede ödül alamayan şarkıcı ve fenomen Reynmen, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek ve başka birkaç ödülünü çöpe attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Reynmen, gecede 2020 yılının aksine en iyi erkek şarkıcı ödülünün Edis’e verilmesinin ardından ödüle layık görülmemesinden dolayı geçmiş senelerde aldığı ödülünü çöpe atarak protesto etti.

Sosyal medya kullanıcıları Reynmen'in bu tavrına, "Her yıl kendisine mi verilmesini bekliyordu?", "Bu ne alaka şimdi?", "Ödülü alırken sorun yoktu"," Gereksiz bir hareket", "Saygısızlık" tepkileri geldi.

İrem Derici dayanamadı…

Reynmen’in o anları sosyal medyada gündem olurken gecede sahneye çıkarak şov yapan ünlü şarkıcı İrem Derici de dayanamadı ve sosyal medyada paylaşımların altına "Ay g.tüm" yazdı.

Sefo’da destekledi..

Sefo, Reynmen’in sosyal medyada paylaşılan görüntülerine “Ay g.tüm” yazarak tepki gösteren İrem Derici’nin yorumunu beğenerek aynı fikirde olduğunu gösterdi.