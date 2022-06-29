İsmail Hacıoğlu kimdir,kaç yaşında? Rol aldığı projeler..

Oyuncu İsmail Hacıoğlu kimdir,nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail Hacıoğlu hakkında tüm merak edilenler..

Mahkum dizisinde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren İsmail Hacıoğlu'nun hayatı büyük merak konusu oldu.

Şimdiler de ise adı oyuncu arkadaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk dedikodularına karışan İsmail Hacıoğlu'nun merak edilen hayatı..

İsmail Hacıoğlu kimdir?

30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Eski Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan İsmail Hacıoğlu koyu bir Galatasaray taraftarıdır.

Küçük yaşlardan itibaren dublaj ve tiyatro yapmaya başlayan Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitimler aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanmasına rağmen ilk sınıfta okuldan ayrıldı.

İsmail Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile dünya evine girdi.

Evliliklerini yürütemeyen çift 2015 yılında boşanma kararı aldı.Bu evlilikten sonra İsmail Hacıoğlu 2016 yılında Duygu Kaya ile evlendi.

İsmail Hacıoğlu bu evliliğindede boşanma kararı alarak boşanmıştır.

Kariyeri boyunca birçok dizi,film ve tiyatro oyununda rol alan başarılı oyuncu şimdilerde rol aldığı Mahkum dizisiyle isminden sıkça bahsettiriyor.

Aldığı ödüller

2003 - 40. Antalya Film Şenliği - Umut Veren Genç Oyuncu

2003 - 15. Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu

2003 - 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - Yılın Umut Veren Sanatçısı

2004 - 11. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri - Umut Veren Erkek Oyuncu

2009 - 20.Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2011 - 16. Sadri Alışık Ödülleri- Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

Rol aldığı projeler

2021 - Mahkum (Dizi)

2019 - Türk İşi Dondurma (Film)

2019 - Şuursuz Aşk (Film)

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Film)

2017 - Ayla (Film)

2016 - Mahrumlar (Film)

2015 - Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası (Dizi)

2015 - Kafes (Film)

2015 - Sonsuz Bir An (Film)

2013 - Osmanlı Tokadı (Dizi)

2013 - Meryem (Film)

2011 - Şüphe (Dizi)

2011 - Türkan (Film)

2011 - Firar (Dizi)

2010 - Çakal (Film)

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olm... (Film)

2009 - Sonsuz (Film)

2008 - Vali (Film)

2008 - Sarıkamış Beyaz Hüzün (Film)

2008 - Hızlı Yarışçı (Film)

2008 - Hoşçakal Güzin (Film)

2008 - Gökten Üç Elma Düştü (Film)

2008 - Gece Sesleri (Dizi)

2008 - Beni Unutma (Dizi)

2008 - Başka Semtin Çocukları (Film)

2007 - Sinekli Bakkal (Dizi)

2007 - Kabadayı (Film)

2006 - Sınav (Film)

2005 - Beyaz Gelincik (Dizi)

2004 - Anlat İstanbul (Film)

2003 - Bir İstanbul Masalı (Dizi)

2002 - Koçum Benim (Dizi)

2002 - Karşılaşma (Film)

2001 - Hiçbir yerde (Film)

2001 - Bana Şans Dile (Film)