İşte Gassal'ın 3. sezon sanatçısı! Şarkıları bakın kim söyleyecek...

TRT Tabii projesi Gassal, üçüncü sezonunun hazırlıklarına başladı. Ahmet Kural'ın başrolü olduğu dizi sadece konusuyla değil, şarkılarıyla da dikkat çekti.
İlk sezonunda Şahin Kendirci'nin seslendirdği İçim Yanar, ikinci sezonundaysa Bayhan'ın Efendim İşitmedim şarkıları sosyal medyada viral olmuştu.
Üçüncü sezon çekimleri başlayan Gassal'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
İŞTE YENİ ŞARKICISI
MagazinBurada'nın haberine göre; Gassal'ın üçüncü sezonunda, Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden birisi seyirci karşısına çıkacak.
Sanatçı Kubat'ın, Gassal'ın üçüncü sezon şarkılarını söyleyecek isim olduğu öğrenildi.