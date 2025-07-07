İşte Gassal'ın 3. sezon sanatçısı! Şarkıları bakın kim söyleyecek... Gassal'ın ilk sezon şarkılarını Şahin Kendirci, ikinci sezon şarkılarını ise Bayhan söylemiş ve şarkılar, sosyal medyada viral haline gelmişti. 3. sezon için ise ünlü bir isimle daha anlaşıldı.