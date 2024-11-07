Japonya'da 27 estetik operasyon için adeta servet harcadı

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Dünyada estetik çılgınlığı, zaman zaman şaşkına çeviren durumları ortaya çıkarıyor.

Bunlardan biri de Japonya'da gerçekleşti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Airi Hirase, şu anki güzel görünümüne estetik ameliyat sayesinde ulaştığını açıkça itiraf ettiğinde herkesi şoke etmişti.

27 ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ: 5 MİLYAR TL HARCADI

Airi Hirase, kişisel sayfasında 27 estetik operasyon geçirdiğini ve toplamda 24 milyon Yen (yaklaşık 5 milyar 334 bin TL) harcadığını söyledi.

Estetik operasyonlar için bıçak altına yatma fikrinin hem zihinsel hem de maddi açıdan kolay olmadığını dile getiren Hirase, estetik ameliyata yönelmesinin nedenini çocukluğundan beri eleştirilmesi olarak açıkladı.

"ÇİRKİN, ERKEĞE BENZİYORSUN DİYORLARDI"

Sky News'in aktardığına göre Airi Hirase'ye göre annesi, küçük yaşlardan itibaren sık sık görünüşünü eleştirdi ve ona ihanet eden ve ağır bir borç yükü altında bırakan babasına benzediğini söyledi.

Annesinin yanı sıra yaşıtlarının da sürekli olarak kendisini eleştirdiğini belirten Hirase, "Bana sürekli olarak 'çirkin, erkeğe benziyorsun' diyorlardı." diye konuştu.