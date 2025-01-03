Kalp krizi geçirmişti! Battal Gazi’nin ZıpZıp’ı Necdet Kökeş son haliyle şaşırttı

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Yeşilçam’ın efsane filmleri arasında yer alan Battal Gazi’de hayat verdiği ZıpZıp karakteri ile hafızalara kazınan Necdet Kökeş geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunu ile yürekleri ağıza getirmişti.

60’lı yılların popüler isimleri arasında olan usta oyuncu Kökeş yılardır Beyoğlu'nda bir otel odasında zor koşullar altında yaşamını sürdürüyor ve maddi zorluklar çektiği için kafede sabahlamak zorunda kalıyordu.

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Kökeş’in son hali medyada gündem oldu. Yeşilçam ile ilgili paylaşımlar yapan "Üçüncü Adam" adlı sosyal medya hesabı üzerinden son hali yayınlanan ünlü isim yorum yağmuruna tutuldu.

SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Sosyal medyada kısa sürede yayılan son haline binlerce yorum alan Kökeş’e yapılan bazı yorumlar; 'Çok şükür iyi görünüyor', 'İnsanların yüzü gülmesi kadar başka bir mutluluk yok', 'Çok geçmiş olsun' şeklinde oldu.